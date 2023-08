Natuurbrand op Tenerife is «meest gecompliceerde» brand op Canarische Eilanden in 40 jaar

De natuurbrand die op Tenerife al meer dan 3.200 hectare in vlammen deed opgaan, is «waarschijnlijk de meest gecompliceerde» brand die de Canarische Eilanden de voorbije veertig jaar getroffen heeft. Dat heeft de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo Batlle, donderdag gezegd op een persconferentie.

Donderdagochtend liet de regering de plaats La Esperanza, in de gemeente Rosario, afsluiten. Een tiental dorpen in dat toeristische gebied zijn uit voorzorg geëvacueerd. De dorpen Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona en Las Lagunetas zijn woensdag al uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 3.000 mensen zijn geëvacueerd, ongeveer 4.000 mensen zijn gevraagd in hun huizen te blijven om de rook te mijden.

Zware nacht

«De nacht is heel zwaar geweest», zei president Clavijo Batlle donderdag. «De brand is waarschijnlijk de meest gecompliceerde die we op de Canarische Eilanden hebben gezien in de voorbije veertig jaar», vervolgde hij. «We worden geconfronteerd met een brand zoals we die nog nooit hebben gezien op de Canarische Eilanden», verklaarde ook meteorologe Vicky Palma. De vlammen konden zich 34 uur lang continu verspreiden.

«De extreme hitte en de weersomstandigheden bemoeilijken het werk van de brandweer», voegde president Clavijo Batlle nog toe. Meer dan 250 mensen en luchtvaartuigen zijn gemobiliseerd om de vlammen te bevechten. Ook de Militaire Eenheid voor Noodgevallen (UME), die regelmatig aan de zijde van de brandweer de gulzigste en gevaarlijkste branden bestrijdt, is gemobiliseerd. Volgens het ministerie van Defensie zijn nu meer dan 200 militairen opgeroepen.

Hittegolf

De brand op Tenerife volgt op een hittegolf, die veel gebieden op de Canarische Eilanden droog achterliet. Vandaag zijn hittegolven als gevolg van de opwarming van de aarde door menselijke activiteiten niet meer ongewoon, zoals klimaatprojecties en rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) voorspelden. Hittegolven zullen frequenter en intenser worden, hun impact meer verreikend.

In 2022 is in Spanje 300.000 hectare verwoest door meer dan 500 branden: volgens het Europese Bosbrandinformatiesysteem (EFFIS) is dat een Europees record. In 2023 gingen al 71.00 hectare in vlammen op.

