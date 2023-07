Noordelijk halfrond maakt zich op voor nieuwe week van extreme hitte

In het noordelijk halfrond gaan de extreme temperaturen van de voorbije dagen voorlopig niet dalen. In tegendeel: op het Italiaanse vasteland worden temperaturen tot boven de 40 graden voorspeld, Spanje waarschuwt voor extreem gevaarlijke hittegolven in verschillende delen van het land en aan de andere kant van de wereld blijven bosbranden Canada en Californië teisteren.

Volgens experts zou de opwarming in Europa nu dubbel zo snel gaan als het mondiale gemiddelde. De inwoners van en toeristen in Rome mogen zich vandaag aan 40 graden Celsius verwachten, morgen zou de temperatuur in de Italiaanse hoofdstad stijgen naar 42 graden. Dat zou een absoluut record zijn voor Rome. Volgens het weerdienst van de Italiaanse luchtmacht wordt het er zo warmer dan in Palermo, op Sicilië, waar het vandaag ‘slechts’ 38 graden wordt.

Spanje heeft er reeds een week van verzengende hitte opzitten, maar de weersvoorspellingen bieden geen uitzicht op beterschap. Voor grote delen van het vasteland en de Balearen is waarschuwingscode oranje uitgevaardigd, wegens verwachte temperaturen van 38 tot 42 graden. Code rood (‘extreem gevaar’, 42 tot 44 graden) zal vandaag dan weer van kracht zijn in Andalusië en morgen in Aragon, Catalonië en Mallorca.

51 graden in Death Valley

In Frankrijk zou enkel het zuidwestelijke deel van het land met temperaturen tot 40 graden te maken krijgen. Andere delen van het land zouden relatief gespaard blijven van de hittegolf die vooral Zuid- en Oost-Europa teistert. Zo wordt het vandaag ook in Roemenië 39 graden. In Griekenland, waar de Akropolis in Athene zaterdag- en zondagmiddag gesloten werd, zouden de temperaturen wel lichtjes dalen.

Ook in Amerika blijft het bijzonder warm. In het Californische Death Valley - sowieso al een van de warmste plekken op aarde - gaf de thermometer zaterdagavond 51 graden aan. De westelijke staat van de VS blijft ook met hevige branden kampen, die tot nu meer dan 3.000 hectare land hebben verwoest. Op andere plaatsen in de VS wordt dan weer gewaarschuwd voor hevig onweer, zeker aan de oostkust wordt wateroverlast niet uitgesloten.

36 graden in Tokio

In Canada zouden volgens een voorlopige balans 906 brandhaarden actief zijn, waarvan er 570 niet onder controle zijn. Tien miljoen hectare ging er dit jaar al verloren. De overheid bevestigde er intussen de dood van een tweede brandweerman, na de dood van een eerste twee dagen geleden.

Azië kampt eveneens met extreme temperaturen en zwaar onweer. In Tokio (Japan) is het 36 graden warm, in delen van China wordt in de provincie Xinjiang 45 graden genoteerd. In Zuid-Korea kostte het noodweer al het leven aan 37 mensen, 9 anderen blijven vermist.

Lees ook Warmste juni ooit achter de rug