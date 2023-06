Noorwegen legt extra 20.000 bedrijven een vrouwenquota op

Het Scandinavische land is een pionier in vrouwenquota, en legt overheidsbedrijven sinds 2004 al op om minstens 40% vrouwen (of mannen in de zeldzame gevallen dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de bestuurskamer) aan boord te hebben in de raad van bestuur. In 2008 volgde dezelfde verplichting voor de grootste beursgenoteerde bedrijven.