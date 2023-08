Opnieuw erg drukke zaterdag op Europese wegen: filerecord verbroken in Frankrijk

Zaterdag was opnieuw een erg moeilijke dag op de Europese wegen, zowel voor vertrek als terugkeer. Touring Verkeersinfo spreekt zelfs over een «verrassend drukke» dag in Frankrijk, met op het piekmoment rond het middaguur 1.180 kilometer file in totaal. Volgens VAB gaat het om het hoogste aantal kilometers file ooit in Frankrijk op een zaterdag in de zomer. Het vorige record van 1.142 kilometer dateert van 10 juli 2021.

Volgens Touring en VAB was het in Frankrijk nog drukker dan de vorige zwarte zaterdagen, door de combinatie van het vakantieverkeer, ongevallen en het verkeer voor het lange weekend. Het was vanaf 9 uur heel druk met vooral files in beide richtingen op de A7/A9 Lyon - Orange - Spanje en op de A10/A63 Parijs - Bordeaux - Spanje. Rond de middag liepen de files op tot 1.180 kilometer in totaal, na de middag nam het aantal files richting het zuiden af om tussen 14 en 16 uur te stabiliseren op 700 kilometer in totaal. Rond 17.30 stond er nog 415 kilometer file, vooral richting het noorden.

Sneller opgelost

VAB meldt nog dat het filerecord wel werd verbroken in Frankrijk, maar dat de verliestijd tegenover vorig weekend wel lager lag: zaterdag bedroeg die op de piek vier uur, vorige week 5,5 uur. De files waren dus minder dens, er was minder stilstaand verkeer en de files raakten sneller opgelost.

In Duitsland was het vanaf 8 uur zeer druk in het zuiden van het land. Het verkeer bleef heel de dag moeilijk op de A9 Nurnberg - München, op de ring van München, op de A8 Stuttgart - Munchen - Salzburg, op de A3 Nurnberg - Oostenrijk ter hoogte van de grens in Passau, op de A7 Hannover - Hamburg - Denemarken en op de A1 Hamburg - Putgarden.

Moeilijke tunnel

In Zwitserland verliep het verkeer aan de Gotthardtunnel de hele dag moeilijk. Richting Zwitserland stond er op het piekmoment in het begin van de namiddag 11 kilometer file, goed voor 1 uur en 50 minuten vertraging. Richting Italië ging het om 8 kilometer file of 1 uur en 20 minuten vertraging.

In Oostenrijk was het verkeer vanaf 8 uur overbelast met files op de A10 Salzburg - Villach richting Slovenië en lange file bij de Karawanken tunnel richting Slovenië. Het verkeer verliep ook moeilijk op de A13 Innsbruck - Brenner. De toestand verbeterde in de loop van de namiddag.

Zondag verwacht Touring veel minder problemen, maar het blijft nog druk met kans op files richting zuiden en noorden.

