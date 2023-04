Opnieuw zaak van vergiftigingen op meisjesschool in Iran

Twintig leerlingen van een school in de noordwestelijke stad Tabriz werden naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen, zo meldt het officiële agentschap Irna.

«De hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat een aantal leerlingen ademhalingsmoeilijkheden hadden gemeld», zegt het hoofd van de hulpdiensten van de stad. «Maar geen van hen was in een ernstige toestand.»

5.000 leerlingen

In totaal noemden de autoriteiten meer dan 5.000 getroffen leerlingen in meer dan 230 scholen, in 25 van de 31 provincies van het land.