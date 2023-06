Oxfam: "Gemiddelde uitstoot van 20 grootste Belgische bedrijven is gelijk aan die van armste 34% Belgen"

De gemiddelde koolstofvoetafdruk van de bedrijven uit de Bel20-index is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van de armste 34% in België. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam. Volgens de ngo is het dringend tijd om actie te ondernemen. KBC laat in een reactie weten dat Oxfam zich baseert op verouderde cijfers.