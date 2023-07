Parijs neemt «uitzonderlijke maatregelen» op 14 juli: «Vermijden dat geweld heropleeft»

«Vermijden dat geweld heropleeft»

«Dit jaar vindt de nationale feestdag plaats in een bijzondere context. We willen vermijden dat het geweld heropleeft. Daarom nemen we preventieve maatregelen, zoals de versterkte aanwezigheid van agenten en gendarmeries in de straten», verklaarde Darmanin op een persconferentie. De minister benadrukte dat hij geen vragende partij is om festiviteiten te annuleren.