Parlementaire onschendbaarheid El Kaouakibi moet opnieuw opgeheven worden: nieuwe vervalste facturen opgedoken

Begin 2021 barstte een subsidieschandaal los rond Sihame El Kaouakibi. Ze had voor haar Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban subsidies ontvangen, maar zou de gelden verder hebben doorgesluisd naar haar andere vennootschappen.

Zowel El Kaouakibi als Stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap hadden nieuwe onderzoeksdaden gevraagd. Daaruit is nu gebleken dat er nieuwe vervalste facturen aan het licht zijn gekomen. Volgens Het Laatste Nieuws gaat in totaal om negen facturen: vier voor de stad Antwerpen en vijf voor de Vlaamse Gemeenschap.

Opnieuw stemming over opheffing

Het kabinet van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans bevestigt aan Belga dat de procureur-generaal in een brief aan het parlement vraagt om de onschendbaarheid van El Kaouakibi opnieuw op te heffen omdat er na het uitgevoerde bijkomende onderzoek sprake is van een reeks bijkomende valse facturen.

De onschendbaarheid van El Kaouakibi werd vorig jaar op 19 oktober al opgeheven. Maar omdat de extra onderzoeksdaden gezorgd hebben voor een wijziging van de eindvordering, moet het parlement opnieuw stemmen over de opheffing (omdat die opheffing limitatief was). Concreet zal de Commissie voor de Vervolgingen zich over de vraag tot opheffing moeten buigen, waarna de commissie een advies formuleert aan de plenaire vergadreing die dan finaal moet stemmen over de kwestie.