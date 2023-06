Passagier van duikboot Titan stuurde nog een bericht vlak voor afdaling naar Titanic

Op de hoogte van de risico’s

Laatstgenoemde stuurde even voor het vertrek nog een bericht naar zijn goede vriend Terry Virts, een gepensioneerde NASA-astronaut en kolonel. «Hey, we vertrekken morgen. Het ziet er goed uit. Het weer was slecht, dus ze hebben hierop gewacht», klonk het. Virts voegde er in ‘Good Morning Britain’ aan toe dat Rush de risico’s van de expeditiekende. «We praten niet echt over risico’s, ze zijn bekend. Hij was zeker en vast op de hoogte van de risico’s, daar is geen twijfel over», aldus Virts.