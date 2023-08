Polen gaan in referendum stemmen over Europese asielafspraken

De Poolse premier Mateusz Morawiecki kondigde de stap zondag aan in een video, waarin hij zegt dat burgers zal worden gevraagd of ze «de toelating van duizenden illegale immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika steunen onder het mechanisme van verplichte toelating, opgelegd door de Europese bureaucratie». De uitkomst van het referendum zal echter geen invloed hebben op de hervormingsplannen van de EU.

Verzet tegen verplichting

In juni stemden de EU-migratieministers in met het hervormingspakket voor het asielstelsel. Volgens het compromis moet de opname van vluchtelingen niet langer vrijwillig zijn, maar worden verplicht. De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) verzet zich fel tegen de plannen. Ook Hongarije is tegenstander.