Poolse premier spreekt zich uit voor doodstraf

Het is niet de eerste keer dat de conservatieve politicus zich uitspreekt voor de doodstraf. Eerder dit jaar deed hij dat ook al in een vraag- en antwoordrondje met Facebook-gebruikers.

De misdaad waarnaar de premier nu verwijst, schokte recent het hele land. Maandag bezweek in een kinderziekenhuis in Katowice een achtjarig jongetje uit Częstochowa aan zware verwondingen die hij na mishandelingen had opgelopen. Het kind was begin april op aandringen van zijn biologische vader in het ziekenhuis opgenomen. Daar stelden artsen ernstige brandwonden op het hoofd, de romp en de ledematen vast, samen met verschillende botbreuken.