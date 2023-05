«Positieve geluiden» kunnen nachtmerries voorkomen

Uit onderzoek blijkt dat het luisteren naar een bepaald geluid tijdens de slaap nachtmerries kan tegengaan. Het hoeft geen speciaal soort geluid te zijn, het kan letterlijk alles zijn - we hoeven het alleen maar te associëren met een positieve ervaring overdag, en bingo, het resultaat kan zijn dat we beter slapen.

Deze op geluid gebaseerde therapie wordt gerichte geheugenreactivering (TMR) genoemd. In combinatie met een andere therapie die gewoonlijk wordt voorgeschreven aan mensen met chronische nachtmerries, bleek deze therapie de frequentie van de nare dromen van de deelnemers te verminderen en de frequentie van vrolijkere dromen te verhogen.

Fysiek en emotioneel welzijn

Dit klinkt misschien als een handige truc om af en toe een nachtmerrie in te dammen, maar chronische nachtmerries kunnen gevolgen hebben voor het fysieke en emotionele welzijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat tot 4 procent van de volwassenen op enig moment chronische nachtmerries heeft. Frequente nare dromen worden in verband gebracht met een slechte slaapkwaliteit, die in verband wordt gebracht met tal van gezondheidsproblemen, waaronder hartziekten, depressie en obesitas. Van nachtmerries zelf is vastgesteld dat ze onze gezondheid op verschillende andere manieren beïnvloeden, en onder meer verband houden met cognitieve achteruitgang bij kinderen.