Primeur: nieuwe scanner van UZ Gent analyseert benen van rechtopstaande patiënten

De nieuwe CBCT-scanner kost zowat 300.000 euro maar die investering brengt heel wat medische voordelen met zich mee, zeggen radioloog Wouter Huysse en orthopedisch chirurg Arne Burssens. «Omdat de patiënt rechtop staat in de scanner, kunnen we de invloed van belasting onder zwaartekracht onderzoeken tot aan de heupen. Die 3D-beelden verklaren duidelijker de klachten van de patiënt dan wanneer de scan liggend wordt genomen.» Ook prothesen en ander orthopedisch materiaal worden door de scanner onder waarheidsgetrouwe omstandigheden in beeld gebracht.