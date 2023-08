Proefproject moet Gentse secundaire scholen helpen kosten voor leerlingen te verlagen

10 euro voor een salopette

De organisatie werkt al lang rond kostenbewust onderwijs en neemt niet enkel de facturen onder de loep, maar bekijkt onder meer ook waar de communicatie beter kan en hoe de school ouders meer kan betrekken. Het schoolteam krijgt ook vormingen over hoe het drempels voor gezinnen in armoede kan wegwerken. «Het traject helpt ons kritisch kijken naar alle aankopen. Zo moesten de leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs een werksalopette aankopen die ze maar één jaar konden gebruiken. Nu stellen we die zelf ter beschikking en vragen we 10 euro voor één schooljaar. Met dat bedrag kunnen we ze wassen en na verloop van tijd nieuwe salopettes aankopen. Een besparing van 43 euro op de schoolfactuur», zegt Ilse De Sutter, coördinator en leerlingbegeleider van Styrka secundair onderwijs.