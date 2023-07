Race om vakanties te annuleren voordat tweede hittegolf Europa in zijn greep krijgt

Maar naast Cerberus, genoemd naar de driekoppige hond die in de Griekse mythologie de onderwereld bewaakt, was er nog een tweede hittegolf met de naam Charon - de lompe veerman van de onderwereld.

Te heet om hotel te verlaten

Nu hebben veel mensen die hoopten op wat tijd in de zon hun reizen geannuleerd, terwijl degenen die op vakantie zijn zeggen dat het zelfs te heet is om hun hotels te verlaten.

Paola Deitan, een 29-jarige uit Wiltshire, vertelde The Guardian dat ze hoopte naar Griekenland te vliegen voor een vakantie, maar in plaats daarvan heeft ze gekozen voor het iets mildere Barcelona.

Gezondheid

«Het is duidelijk dat ik me zorgen maak over mijn gezondheid,» vertelde ze de krant. «Ik wil niet dat me iets overkomt tijdens mijn vakantie.»