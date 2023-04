Regi verlooft zich met nieuwe liefde Kristel: «Waarom wachten met de goede dingen?»

Enkele maanden samen

De verloving kwam er snel. Op valentijn kondigde Regi nog maar pas zijn nieuwe relatie aan met Kristel, een vrouw die hij 17 jaar eerder leerde kennen in een club in Gent. Toen al was er een «bijzondere klik». «Ik was helemaal van mijn sokken geblazen, dat weet ik nog. Maar Kristel was piepjong en door allerlei omstandigheden is het nooit iets kunnen worden», legde de muzikant toen uit aan Dag Allemaal. Na Regi’s scheiding met Elke Vanelderen namen de twee opnieuw contact op. Daarna ging het razendsnel. In oktober 2022 sloeg de vonk over. «We voelden het allebei. We zijn gewoon in die relatie gerold», vulde Kristel aan.