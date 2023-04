‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown (19) is verloofd

De ster deelde het nieuws op Instagram met een romantische zwart-witfoto van haar en Jake Bongiovi. «I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all», schreef ze onder de foto, verwijzend naar het nummer ‘Lover’ van Taylor Swift. Ook Bongiovi plaatste enkele kiekjes van hem en Brown, in een witte jurk, op Instagram, met de boodschap «forever».