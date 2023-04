ZIEN. Niemand houdt het droog tijdens Jaap Reesema’s breekbare versie van ‘Papa’ in ‘Liefde voor Muziek’

Vanavond om 20u35 in Liefde voor Muziek laten de artiesten de grote icoon van de kleinkunst, Stef Bos, sprakeloos achter. Ook Jaap Reesema weet de hele groep te raken met zijn versie van ‘Papa’. Een nummer dat al lang in zijn top drie staat en waarvan hij dan ook meteen wist dat hij het wou brengen. «Ik vond het een tijdje lastig om naar dit nummer te luisteren. De band met mijn vader was niet zo goed. Ik heb inmiddels drie zonen en dan ga je alles wat relativeren, je snapt elkaar beter. De cirkel is rond nu», vertelt Jaap.