Kevin uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft spijt van uitspraak: «Ik heb het verkeerd verwoord»

Wat een coup de théâtre ten huize Kevin in ‘Boer zkt Vrouw’! Elke mocht beschikken, maar dat was niet naar haar zin, dus smeekte ze voor een laatste kans. Die kreeg ze, wat dan weer dik tegen de zin van Jana was...

Sensatie genoeg in deze editie van ‘Boer zkt Vrouw’. Na de tragedie die zich afspeelde op het erf van boer Raphaël, gaf het beslissingsmoment van boer Kevin eveneens vonken en vuur. Kevin stemde Elke naar huis, ten voordele van Heidi en Jana. Maar tijdens haar aftocht ging het noodalarm in haar hoofd af en smeekte ze voor een allerlaatste kans: een date waarop ze volledig zichzelf zou zijn.

Niet verwacht

Kevin zwichtte, tegen de zin van een zichtbaar teleurgestelde Jana. «Ik wist dat ‘Boer zkt Vrouw’ niet makkelijk zou worden, maar dat de emoties zo hoog zouden oplopen, had ik niet kunnen bedenken. Ik had totaal niet verwacht dat Elke zou terugkeren en me om een date zou vragen. Je stuurt iemand met de beste bedoelingen naar huis. En dan komt ze ineens af met zo’n vraag», blikt hij in TV Familie terug op het bewuste moment.

Doorzettingsvermogen

De 28-jarige witloof- en frambozenboer was duidelijk gecharmeerd door haar wilskracht. «Ik voelde dat Elke zich echt nog wilde tonen aan mij. Ze had spijt dat ze dat te weinig had kunnen doen. En ergens wist ik dat ze meer te bieden had. Maar er was weinig tijd en dus had ik van mijn hart een steen moeten maken en een beslissing nemen», klinkt het.

Uitfloepen