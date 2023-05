Rihanna onthult eindelijk de naam van haar zoon, die op zijn minst origineel is

Eerbetoon

aanwijzingen achtergelaten door Rihanna

Rihanna had hier en daar ook aanwijzingen achtergelaten die ons een idee hadden kunnen geven van de naam van haar zoon. De «Don't Stop The Music»-artieste verscheen afgelopen april namelijk voor een van haar favoriete restaurants in Santa Monica met een Wu-Tang Clan topje aan, terwijl ze haar zoontje RZA in haar armen droeg. Asap Rocky werkte in 2015 ook samen met Raekwon, een van de leden van de rapgroep.