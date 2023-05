Aster Nzeyimana verhuist van VRT naar VTM

In een persbericht zegt Nzeyimana dankbaar te zijn voor de kansen die de VRT hem heeft geboden. Bij VTM kan hij naar eigen zeggen zijn twee grote passies combineren: voetbal en entertainment. «Met het becommentariëren en omkaderen van topwedstrijden, zit ik midden in de actie, de plaats waar ik me het best voel. Dat ik bij VTM voetbal kan combineren met mijn andere liefde, entertainment, maakt het plaatje compleet», zegt hij.