Playboy publiceerde foto van Angèle zonder toestemming: «Ik vertrouwde niemand meer»

Angèle heeft in een interview met het nieuwsprogramma France 2 een boekje opengedaan overPlayboy. Het tijdschrift postte enkele jaren geleden naaktfoto’s van de zangeres, maar niet voor alle foto’s had Angèle haar toestemming gegeven.

In 2017 was Angèle nog niet de superster die ze nu is, maar werd ze wel al gevraagd om te poseren in het tijdschrift Playboy. De Belgische zangeres stemde in, maar niet alles verliep zoals op voorhand was afgesproken.

«De journalist belde me en legde me uit dat vrouwen niet langer als objecten zouden worden gezien», blikt Angèle terug in France 2. «Dat klonk me goed in de oren. Er was een foto waarop ik twee groenten voor mijn borsten hield. Ik wilde niet dat de foto gepubliceerd zou worden, maar de journalist zag de foto’s met de paprika’s en zei dat het goedebeelden waren. Maar ik repliceerde: «Nee, deze horen niet bij de selectie. Maar toch kwam de foto dus zonder mijn toestemming in Playboy terecht.»

Grote impact

Angèle herinnert zich nog levendig hoe ze zich op dat moment voelde: «Ik voelde me geseksualiseerd en zat dagenlang huilend thuis tegen mezelf te zeggen dat ik dom was geweesten dat ze me voor de gek gehouden hadden.» De affaire had een heel grote impact op de zangeres: «Het was een enorm koude douche, die van mij een persoon maakte die zéér geobsedeerd was over het controleren van haar imago. Ik vertrouwde niemand meer.»

In de Netflix-documentaire over de zangeres komt het incident ook aan bod, de foto’s verschijnen ook in de trailer: