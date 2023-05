Robert De Niro (79) is opnieuw vader geworden: «Het is de zevende»

Robert de Niro heeft het ondanks zijn mooie leeftijd druk gehad. De Amerikaanse acteur is onlangs voor de zevende keer vader geworden. Dat maakte hij bekend in een interview met ET Canada TV.

De Niro heeft onthuld dat hij onlangs voor de zevende keer vader is geworden. In een interview met een Canadees televisienetwerk corrigeerde de tweevoudig Oscarwinnaar zijn interviewer toen die verwees naar zijn zes kinderen. «Het zijn er eigenlijk zeven», antwoordde de acteur. «Ik heb net een baby gekregen», voegde hij eraan toe. Hij hield het geslacht van het kind of de identiteit van de moeder wel nog voor zichzelf.

De woordvoerder van De Niro, Stan Rosenfield, bevestigde dinsdag dat de acteur zeven kinderen heeft.

Wie zijn de andere kinderen?

Robert de Niro had twee kinderen met zijn eerste vrouw Diahnne Abbott, die naast hem speelde in ‘Taxi Driver’. Ook kreeg hij twee kinderen met actrice en zangeres Grace Hightower, van wie hij sinds 2018 gescheiden is.

Met model Toukie Smith, met wie hij eind jaren tachtig en begin jaren negentig een relatie had, kreeg hij een tweeling.

Beroemd acteur

De acteur onthulde het nieuws tijdens een interview over zijn nieuwste komedie ‘About My Father’. De Niro wordt gezien als een van de grootste acteurs van zijn generatie. Hij won twee Oscars, eentje voor zijn bijrol in ‘The Godfather Part II’ (1974), en eentje voor ‘beste acteur’ voor zijn vertolking van bokser Jake LaMotta in ‘Raging Bull’ (1981).