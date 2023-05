Stromae annuleert de rest van zijn tournee

Hij noemt hij album ‘Multitude’ een van zijn grootste verwezenlijkingen en hij beschrijft hoe hij een overweldigend gevoel van geluk voelde toen hij voor het eerst weer op het podium stond. Maar «enkele maanden geleden ging mijn gezondheid de slechte kant op, waardoor ik enkele concerten moest annuleren in Frankrijk en vervolgens in Europa.»

Rust

«Helaas, moet ik vandaag aanvaarden dat ik mijn tijd moet nemen om te rusten en dat het langer duurt dan gedacht om te genezen. Met heel veel spijt breek ik nu mijn belofte en kondig ik vandaag het einde van mijn Multitude tournee aan.» Het is voor de zanger een moeilijke beslissing, «maar wel eentje die nodig is om te kunnen genezen.»

Hij zal ook niet optreden op Rock Werchter en Down the Rabbit Hole. De festivals zullen meer details delen via hun sociale media en website.