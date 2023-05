Romelu Lukaku deelt gezinsgeluk: «Ik wil laten zien wie ik echt ben»

Zoals geweten heeft Romelu een zoontje Romeo van vier jaar oud. Wat we nog niet wisten, is dat die ook een broertje heeft. Het tweede kindje van de voetballer heet Jordan, vernoemd naar de broer van Lukaku.

Werk en privé gescheiden

De Rode Duivel heeft het nieuws lang geheim weten te houden, want Jordan is intussen al een jaar oud. Al mag dat ons niet meer verrassen, want Lukaku staat erom gekend zijn privéleven voor zich te houden. De moeder van de kinderen is een even goed bewaard geheim. De geboorte van zijn eerste zoontje Romeo deelde Lukaku ook pas na een paar maanden met de wereld.