Ruim 8 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen vinden dat onderwijskwaliteit daalt

Cinemagroep Kinepolis voorziet extra veiligheidspersoneel voor de bioscoop in Brussel nu dreigingsniveau 4 van kracht is in de hoofdstad. Kinepolis zet er ook in op extra waakzaamheid, meldt de woordvoerster. Ook de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voorzien extra beveiliging, zo meldt de woordvoerster. De musea blijven open.