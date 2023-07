Rusland sluit militaire deal met 40 Afrikaanse landen

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je alvast weten over 30 juli: Presentatrice en zangeres Bea Van der Maat overleden op 62-jarige leeftijd. Ze speelde ook de hoofdrol in de bekende film ‘Koko Flanel’. Rusland sluit een militaire deal met 40 Afrikaanse landen. En Sinds 1980 is de gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven in België verdriedubbeld.