Ryanair door het stof nadat het Tel Aviv in Palestina situeert

Het incident vond op 10 juni plaats. Tijdens een vlucht van Bologna naar Tel Aviv kondigde een lid van het boordpersoneel aan dat het toestel binnenkort zou landen in Palestina. Verscheidene passagiers protesteerden, en bij de landing diende politiepersoneel tussenbeide te komen.

De rel werd opgepikt in Israëlische media en er werd zelfs opgeroepen tot een boycot van de Ierse luchtvaartmaatschappij.

Excuses

Ryanair-topman Eddie Wilson heeft zich verontschuldigd voor het incident. Volgens hem ging het om een «onschuldige fout zonder politieke ondertoon» door het bemanningslid. Hij heeft ook een brief geschreven naar de Israëlische ambassadeur in Ierland, waarin hij stelt dat Israël een «belangrijke partner» is voor Ryanair.