Schokkend: Zuid-Koreaanse influencer komt gruwelijk om het leven na bezoek aan kliniek

Byun Ah-yeong was een 33 jarige influencer die op sociale media bekend stond als BJ Ahyeong. Ze werkte voor AfreecaTV, een videostreamingdienst, en had zo’n 250.000 volgers. In maart liet ze haar volgers nog weten dat ze haar carrière als influencer opgaf en haar «leven zou leiden als een normaal persoon». Drie maanden later, midden juni, werd haar lichaam gevonden vlak bij Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja.