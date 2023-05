TikTok-gebruikers naar rechter tegen verbod in Montana

«Montana kan zijn inwoners niet verbieden om TikTok te bekijken of te posten, net zoals het de Wall Street Journal niet kan verbieden vanwege de eigenaar ervan of de ideeën die de krant publiceert», staat in de klacht. Volgens de vijf schendt het verbod hun vrijheid van meningsuiting en ze stellen ook dat Montana als staat niet over zaken als nationale veiligheid gaat.