Toxische stof gegooid in Brussels metrostel: daders waren gauwdieven

Het incident vond plaats op metrolijn 6, omstreeks 19.00 uur. Een man die het metrostel verliet in het metrostation Delacroix, gooide een flesje met vloeistof in het metrostel. Al snel kregen verschillende passagiers last aan de ogen en luchtwegen. In de halte Weststation stapten alle passagiers uit en werden de hulpdiensten verwittigd. De Brusselse brandweer kwam ter plaatse en bracht twee personen over naar het ziekenhuis.