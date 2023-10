Trump zou met Australische miljardair over nucleaire duikboten hebben gesproken

Trump zou de informatie in april 2021 hebben doorgegeven tijdens een diner in zijn privélandgoed in Mar-a-Lago. De naam van de Australische miljardair werd niet bekendgemaakt in de aanklacht, maar de media melden wel dat de Australiër Anthony Pratt eveneens lid is van Mar-a-Lago. Volgens The New York Times liet Trump de man geen geheime informatie zien maar sprak hij er wel over. Concreet zou hij hebben gesproken over hoeveel kernkoppen zich aan boord van de onderzeeërs bevinden en hoe dicht de duikboten in de buurt van Russische boten konden komen zonder opgemerkt te worden.