Update: De raadkamer in Antwerpen plaatst Sven Pichal onder elektronisch toezicht. Dat zegt het parket, dat nog in beroep kan gaan.

Het populaire ’De Inspecteur’ zou normaal gezien donderdag het nieuwe schooljaar aftrappen met een speciale uitzending, maar in de plaats daarvan komt er een extra lange ochtendshow. In september krijgen de luisteraars van Radio 2 tussen 9 en 10 uur ’Radio2 Kick-Start’ te horen, waar presentator Benjamien Schollaert plaatjes draait die door de luisteraars zijn aangevraagd.

Nieuw programma in oktober

Sven Pichal nam afgelopen weekend ontslag bij de VRT. Nadien bleek dat de 44-jarige radiomaker in de gevangenis zit, volgens verschillende media op verdenking van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Het parket communiceerde nog niet over de zaak. De raadkamer in Antwerpen beslist later op de dag over de verdere aanhouding van Pichal.