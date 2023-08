Vakbonden pleiten voor structurele maatregelen en meer aandacht voor welzijn leerkrachten

Nancy Libert van ACOD Onderwijs wijst erop dat het nog afwachten is om te zien hoe hard het lerarentekort dit schooljaar toeslaat. Ook is het wachten op de effecten van de genomen maatregelen. «De minister zegt wel dat er een recordaantal zij-instromers zijn, maar ik zou ook graag cijfers willen zien van het aantal zij-instromers dat afhaakt. Blijven die mensen wel in het onderwijs?», vraagt ze zich af.

Het wordt een zwaar jaar, besluit COV, niet alleen door het lerarentekort maar ook de reorganisatie van de leersteun zal nog bijkomend werk vragen. De vakbond roept de Vlaamse regering daarom op om niet in verkiezingsmodus te gaan. «We hebben de afgelopen jaren genoeg losse maatregelen gezien in een poging om een aantal problemen in onderwijs op te lossen. Nu hebben we maatregelen nodig die naar de toekomst kijken en die terug vertrouwen geven om te kiezen voor het ambt van leraar of om er nog jaren lang in te blijven werken», stelt algemeen secretaris Marianne Coopman.