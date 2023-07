Verbeter je sollicitatiekansen met een perfect cv

Impact van spelfouten

Een kleine spelfout kan onschuldig lijken, maar in de ogen van een werkgever kan dit duiden op een gebrek aan aandacht voor detail, slechte taalvaardigheden of een nonchalante houding. De aandacht die je besteedt aan je cv is een reflectie van hoe serieus je je werk en professionele imago neemt. Haal dus die spellingchecker tevoorschijn en laat je cv nalezen door een vriend of familielid.

Structuur en indeling

Kwaliteit boven kwantiteit

Wees heel concreet

Wees persoonlijk, maar ook professioneel

Met een sollicitatie bied je niet alleen je professionele kwaliteiten aan, maar ook jouw geweldige persoonlijkheid. Men wil kunnen oordelen of je past binnen de bedrijfscultuur. Dat is zowel belangrijk voor jou als voor het bedrijf. Daarom gebruik je jouw cv ook om jouw persoonlijkheid te laten zien. Overdrijf hier niet in, maar vermeld bijvoorbeeld wel een beperkt aantal interesses en hobby’s. Ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kan je in je cv vermelden. Hoewel het zeker niet verplicht is, kan een professionele foto je cv een persoonlijk tintje geven en helpen om je te onderscheiden van andere kandidaten. Zorg er wel voor dat de foto recent is en dat je er professioneel en benaderbaar op staat. Een vakantiefoto in je bikini is (meestal) not done.