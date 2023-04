Vijfjarig meisje in Vogezen dood teruggevonden in vuilniszak: tiener opgepakt

Bekend bij de politie

Volgens de lokale krant Le Républicain Lorrain werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in een vuilniszak in een appartement dat zo’n 100 meter verder ligt van zijn huis. De vermoedelijke dader is een jongeman, «van 15 of 16 jaar oud», die «bekend is bij de gemeentepolitie en zeker bij de gendarmerie voor daden die verband houden met seksueel misbruik.» De jongeman werd geplaatst. Recent dook hij weer op in het stadje Rambervillers. De gemeentepolitie hield de situatie in de gaten, aldusde burgemeesteraan Le Républicain Lorrain.