Vooruit-voorzitter Conner Rousseau onthult: «Ik worstel met mijn geaardheid» (video)

Opgejaagd wild

Hij zegt dat het moeilijk was de laatste periode om er nog over te zwijgen, aangezien hij steeds vaker vragen kreeg van zijn omgeving. «Het is iets waar iedereen graag over speculeert. En waar ik zelf al een jaar of drie mee worstel. En zeker als iedereen daar continu naar vraagt. Want het is geen issue hoor, maar je moet het wel zeggen», zegt hij. De druk verlamde hem. «Ik snak naar adem», meent Rousseau. «Ik heb het het gevoel dat ik in een klein lokaal sta en dat de muren dichter en dichter op me af komen. Ik hoor ook alle roddels. En ik weet hoe mensen over mij denken zonder dat ze het zeggen. Ik heb ook heel lang gedacht om het niet te vertellen. Tot ik hier nu zit en me opgejaagd wild voel.»