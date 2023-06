VRT-correspondent Björn Soenens kankervrij verklaard: «Het was een echte rollercoaster»

De 55-jarige VRT-journalist Björn Soenens is kankervrij verklaard. Dat meldt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. In maart liet hij weten dat er longkanker bij hem ontdekt is. Intussen is de tumor succesvol verwijderd.

In maart liet Soenens, de vaste Amerika-correspondent voor VRT, op Instagram weten dat hij longkanker had. Hij was er op tijd bij, maar zou meteen overvliegen naar België voor zijn behandeling. Meteen legde hij het werk neer. 20 april liet hij zich opereren.

Rollercoaster

Wanneer de Krant van West-Vlaanderen hem nu vraagt hoe het gaat, antwoordt hij «uitstekend». Al beschrijft hij de afgelopen drie maanden ook als verwarrend: «Wat er de afgelopen zeventig dagen allemaal op me is afgekomen, het is moeilijk te bevatten», legt Soenens uit. «Het was een echte rollercoaster: ik ging van kerngezond naar kankerpatiënt, onderging een zware operatie en moest daarna herstellen». De Amerika-expert bleef evenwel geloven in de goede afloop: «Ik heb nooit de moed verloren. Geen seconde.»

Herboren

Vandaag is hij kankervrij verklaard en kan hij het goede nieuws delen: «De tumor is weggesneden en ik had godzijdank geen uitzaaiingen op de lymfeklieren. Ik hoefde dus geen chemotherapie of bestralingen te ondergaan. Mijn eerste check-up is pas eind oktober.»