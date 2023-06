Florence van ‘Blind Getrouwd’ deelt blije update na één jaar huwelijk met Jiri: «Ik kan me geen betere man wensen»

Florence Vandoorne en Jiri Punt zijn de enigen die het ‘Blind getrouwd’-experiment dit jaar doorstonden. Lien en Joren en Christiaan en Jana trokken al aan het eind van het seizoen de stekker uit hun huwelijk. Recent gingen ook favorieten Brecht en Dziubi uiteen. Dat Florence en Jiri de test zouden doorstaan, was nochtans niet vanzelfsprekend. Florence gaf bijvoorbeeld toe dat ze zich niet aangetrokken voelde tot Jiri en bewaarde in eerste instantie haar afstand.

Het was dan ook een grote verrassing toen ze uiteindelijk beslisten om toch door te gaan na het experiment. Daarna belandden ze in een stroomversnelling. «We zijn zo gelukkig samen», vertelt Florence aan HLN na haar eerste jaar met Jiri. «We wonen nog niet samen, maar willen op termijn wel samen iets kopen. Ons nestje, waar we ons beiden goed bij voelen. En dat alles op ons eigen tempo. We genieten nu vooral van de tijd die we met elkaar hebben. Zo hebben we de voorbije maanden al enkele korte tripjes gemaakt, en zijn we net terug van een reis naar Bali.»

Romantische huwelijksverjaardag

Hun reis naar Bali was niet de enige manier waarop ze hun eerste verjaardag vierden als koppel. Ze beslisten om hun eerste dag opnieuw te beleven. Zo gingen ze terug naar het gemeentehuis waar ze het ja-woord gaven, dineerden ze in de feestzaal van hun trouwfeest en sliepen ze in de B&B waar ze hun eerste nacht doorbrachten. «We groeien steeds dichter naar elkaar toe», vervolgt Florence. «Iedere dag gaat het steeds beter. Wat ik nu met Jiri heb: dat is het mooiste ‘Blind getrouwd'-einde dat je jezelf kan toewensen.»

Wat brengt de toekomst?

Hoe gaat het nu verder met het koppel? «Jiri wil mij graag écht ten huwelijk vragen», onthult Florence. «En ik weet nu al dat ik ‘ja' zeg, maar ik hoop wel dat hij nog eventjes wacht. Die druk, daar heb ik geen zin in. Jiri en ik willen nu eerst genieten van ‘simpele' - maar voor ons leuke - eerste keren, zoals een zomers terrasje bijvoorbeeld.» Huisje, tuintje, kindje moet nog even wachten, zegt ze. «We willen op termijn graag twee kindjes, maar hier gaan we eveneens niets overhaasten. Binnen de kortste keren zwanger zijn? Nee, dank u. Sowieso dat we ook eerst een huis moeten vinden.»