Will Tura heeft Alzheimer: «Mensen moeten beseffen dat het nu moeilijk wordt voor mij»

De 82-jarige zanger Will Tura heeft beginnende alzheimer. Dat heeft hij vrijdag zelf bekendgemaakt in een video-interview met schoonzoon en televisiemaker Luk Alloo op Radio 2. In maart liet de keizer van het Vlaamse lied al weten dat hij na ruim zestig jaar op de planken niet langer zal optreden. Met zijn gloednieuwe afscheidsingle ‘Als ik terugkijk’ neemt hij nu volledig afscheid van zijn muzikale carrière.

«Een tijdje terug werd er alzheimer bij Will vastgesteld: dat is de meest voorkomende vorm van dementie. Will gaat al zijn krachten nodig hebben om zich zo goed mogelijk te verzetten tegen zijn ziekte en de symptomen zo lang mogelijk te onderdrukken», laat zijn management optekenen.

Will Tura wil geen interviews geven over zijn gezondheid en neemt afscheid van de spotlights met een video. Zijn schoonzoon Luk Alloo, echtgenoot van zijn dochter Sandy, legde daarvoor een interview af met Tura, die toegeeft dat hij het onderwerp «heel gevoelig» vindt. «Ik heb beginnende alzheimer en ik moet ertegen vechten. Ik voel en begrijp dat niets blijft duren en ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen. Zodat mensen beseffen: Will weet wat hij wil, en als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen.»

«Mensen moeten beseffen dat het voor mij nu moeilijk wordt», zegt hij ook.

Afscheidsnummer

Bij dat afscheid hoort ook een laatste single ‘Als ik terugkijk’. In dat nummer blikt hij met veel dankbaarheid terug op zijn carrière van meer dan 60 jaar. «Dit is het afscheidscadeau voor mijn publiek, ik voel het zelf zo», vertelt de zanger.