Meneer Spaghetti en Van Leemhuyzen spelen niet meer mee in Kerstshow Samson en Marie: «Voor mij is dit definitief»

«Definitieve einde»

Studio 100 meent dat Meneer Spaghetti en Van Leemhuyzen niet per se ook verdwijnen uit de reeks. «De focus ligt momenteel gewoon op die andere personages», melden ze aan VRT NWS. Maar bij Koen Crucke klinkt een ander geluid: «Ik heb de shows 33 jaar met veel plezier gedaan, elk jaar was ik erbij», reageert hij aan VRT NWS. «Ze hebben ons gezegd dat mocht de Kerstshow dit jaar geen succes zijn, we volgend jaar wél weer mogen meedoen. Als het nieuwe niet werkt, halen we het oude weer van stal? Zo niet hé. Voor mij is dit het definitieve einde.» Crucke zegt dat hij nog geen reden kreeg waarom hij niet meer mag meedoen. «Uiteraard moeten er nieuwe personages komen, we kunnen dit niet doen tot we 90 zijn. Ik had het zeker nog tien jaar willen doen.»