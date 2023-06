Kato Callebaut laat buikje zien: «Zalig zwanger!» (foto)

Enkele weken geleden maakte Kato Callebaut bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje met haar man Tom Dice (33). De 31-jarige zangeres deelde trots een foto van haar «Little bump», zoals ze het zelf noemt.

Geslacht blijft geheim

Het is niet duidelijk hoe lang Kato precies in verwachting is en het geslacht van het kindje is evenmin bekend. «Wij weten het al, maar niemand anders gaat het op voorhand weten», beantwoordt ze een nieuwsgierige volger op Instagram.