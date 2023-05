Tom Dice en Kato van ‘The Starlings’ verwachten eerste kindje

Het koppel postte een foto waarin het beginnende buikje van Kato te zien is. Ze gebruikten de #babyonboard en #littlestarling om het goede nieuws te melden. Het is hun «eerste Moederdag» samen. Op haar persoonlijke Instagram plaatste Kato nog een romantische video met Tom in de natuur, waarin het geluid van de hartslag te horen is.

Miskraam

Een jaar geleden getuigde Kato nog in ‘De Cooke & Verhulst Show’ over hoe ze haar eerste kindje verloor. In september 2021 stapte het koppel in het huwelijksbootje, maar kort nadien had Kato een miskraam. «Dat was de genadeslag, ik was daar volledig kapot van», zei ze toen.