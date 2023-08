Walibi opent gloednieuwe attractie

Het pretpark Walibi in Waver heeft vrijdag een nieuwe attractie geopend. De Silverton is een molen met twaalf hangende stoomlocomotiefjes, die door de bezoekers zelf bestuurd kunnen worden. De attractie staat op een steenworp van de Dalton Terror en moet bezoekers onderdompelen in de sfeer van het Wilde Westen. Ideaal voor een uitje met het gezin!

De Silverton is 8,20 meter hoog en heeft, als de stoomlocomotiefjes rondzwieren, een diameter van 17,3 meter. Bezoekers kunnen per twee plaatsnemen in een stoomlocomotiefje en bepalen zelf hoe hoog ze het toestel laten opstijgen. De bestuurders kunnen ook zelf geluids- en rookeffecten activeren. De attractie is geschikt voor kinderen vanaf 90 centimeter, als ze vergezeld zijn door een volwassene.

Kostenplaatje

In totaal heeft de attractie 1,9 miljoen euro gekost, een investering die past in een ontwikkelingsproject dat in 2017 begon. «We werken aan een globale vernieuwing van het park door thematische zones aan te leggen en een gevarieerd aanbod van nieuwe attracties toe te voegen. Zo willen we ons imago als familiepark blijven versterken», zegt algemeen directeur van Walibi Belgium-Aqualibi Jean-Christophe Parent.

Walibi T. Gueuens

De Silverton is sinds vrijdag toegankelijk voor het grote publiek. De eerste 5.000 Silverton-bestuurders krijgen een speciaal certificaat. Met de officiële opening van de Silverton wordt het startschot gegeven voor de zomernocturnes op 11, 12 en 14 augustus, waarbij het pretpark geopend is tot 22.00 uur. Ook het waterpretpark Aqualibi is op 11, 12 ,13 en 14 augustus geopend tot 22.00 uur.

Lees ook Antwerpen: musea openen zaterdagavond de deuren voor Museumnacht