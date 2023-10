Warmste september ooit in ons land: meer dan 3 graden warmer dan normaal

«September 2023 was op het vlak van temperatuur een absolute recordmaand», aldus de Belgische weerdienst. Zo klokte de gemiddelde temperatuur af op 18,8 graden. Normaal is dat 15,2 graden. Het vorige record, 18,4 graden, dateerde van 2006. Hier gaat het om metingen sinds 1833.

Ook het record voor de gemiddelde maximumtemperatuur ging voor de bijl: 24 graden tegenover 19,5 graden Celsius normaal. Het vorige record dateerde met 23,4 graden eveneens van 2006, sinds de start van deze meting vanaf 1982. Bij de gemiddelde minimumtemperatuur werd het absolute record van 1999 (metingen sinds 1982) geëvenaard: 14,1 graden gemiddeld, of 2,8 graden warmer dan normaal.

Hittegolf

Voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen in 1892 was er in Ukkel ook een hittegolf (4-11 september) in de negende maand van het jaar. Er waren vorige maand maar liefst zes tropische dagen (30 graden of warmer). Normaal gaat het maar om 0,1 dag en het zijn vier dagen meer dan de vorige recordjaren (2 dagen in 1906, 1911, 1919, 1949 en 2020).

Qua aantal zomerdagen (25 graden en warmer) werd het record van 9 dagen uit 2006 geëvenaard. Voorts gaan de eerste tien dagen van de maand de geschiedenisboeken in als de warmste eerste decade van september sinds begin van de waarnemingen.

Fors meer zonneschijn

In Ukkel varieerden de temperaturen vorige maand tussen 7,9 graden, gemeten op 24 september, en 31,9 graden, op 10 september. «Deze laatste waarde is de derde hoogste sinds het begin van de waarnemingen in 1892.» De warmste septembermeting was er in 2020 (34,3 graden) en ook in 1929 werd een warmere septemberdag opgetekend (32,8 graden). De hoogst gemeten temperatuur in heel het land was er in Zulzeke (Kluisbergen) met 33,8 graden op 9 september.

De zon scheen vorige maand in Ukkel in totaal 194 uur en 8 minuten. Normaal is dat 154 uur en 28 minuten. Het aantal zwaarbewolkte tot betrokken dagen klokte met vier af op een nieuw laagterecord. Voor neerslag was het tot slot een eerder normale maand: 64,3 millimeter (normaal 65,3 mm) bij 8 acht regendagen in Ukkel. Normaal zijn er dat 14,1 dagen.