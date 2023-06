In welke stations roken nog mensen ondanks het rookverbod?

Sinds het rookverbod in de Belgische NMBS-stations en op de perrons effectief van kracht is, zijn al meer dan 1.000 processen-verbaal (pv’s) opgesteld. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gemeld. In welke steden roken nog veel mensen ondanks het verbod?

Sinds 1 januari geldt er een algemeen rookverbod in alle treinstations in België. Dat verbod geldt ook in open lucht: roken en vapen mag dus ook niet meer op het perron. Alle asbakken werden van de perrons verwijderd en er werden verbodsborden geplaatst. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete van minstens 50 euro. Januari tot en met maart van dit jaar stonden nog in het teken van sensibilisering. Sinds april wordt overgegaan tot sanctionering.

Namen en Luik trekken de lijst

Sinds het verbod effectief van kracht is, zijn al meer dan 1.000 pv’s opgesteld. De meeste sancties voor roken, maar liefst 233, werden uitgedeeld in het station van Namen. De tweede plaats wordt ingevuld door Liège-Guillemins met 174 bestrafte rokers of vapers en Brussel-Zuid (130 sancties) vervolledigt de top drie. In de trein zelf werden zo’n 112 overtredingen vastgesteld. Antwerpen-Centraal komt op de zevende plaats (42 sancties), Gent-Sint-Pieters staat elfde (19 sancties) en Leuven vult plaats veertien op (14 sancties).

«Volgende stap naar generatie rookvrij»

«Rookvrije perrons zijn een volgende stap naar generatie rookvrij. De pv’s die uitgeschreven werden gaan over alle stations, sommige daarvan zijn overdekt en daar mocht je nooit roken. De duidelijk dat roken op de perrons niet mag, zal leiden tot een gewoonte die iedereen toelaat gezond op hun trein te wachten», reageert parlementslid Kim Buyst (Groen) die de cijfers had opgevraagd.

Ook NMBS bevestigt datde maatregel voor duidelijkheid zorgt, aldus woordvoerder Dimitri Temmerman. «Vroeger wisten onze reizigers vaak niet op welk perron ze nu wel of niet mochten roken, afhankelijk van of het overdekt was of niet. Nu is het hele spoorwegdomein rookvrij.»

