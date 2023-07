WK vrouwenvoetbal gaat vandaag van start, DIT moet je weten

Het WK vrouwenvoetbal staat voor het eerst op de agenda ‘Down Under’ en opent donderdag zoals de traditie het voorschrijft met wedstrijden van de gastlanden Nieuw-Zeeland (in groep A tegen Noorwegen) en Australië (in groep B tegen Ierland).

Team USA is topfavoriet

De Verenigde Staten wonnen de twee voorgaande edities (in 2015 en 2019) en zijn recordwinnaar met in totaal vier wereldtitels (ook nog in 1991 (eerste editie) en 1999). De nummer 1 op de FIFA-ranking, met boegbeelden als de afscheidnemende Megan Rapinoe (38) en Alex Morgan (34), neemt het in groep E op tegen Vietnam, Nederland (heruitgave van WK-finale in 2019) en Portugal.

Red Flames

De aanwezigheid van Portugal op het WK zal vooral bij de Belgische voetbalvrouwen pijnlijke herinneringen oproepen. De Red Flames grepen in hun kwalificatiepoule als runner-up naast een rechtstreeks WK-ticket (na winnaar Noorwegen), maar kregen een herkansing in de barrages. Daarin verloren ze in de eerste ronde - na een toch wel teleurstellende prestatie - van Portugal (2-1), dat zich nadien wel kon plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Naast Team USA is het ook uitkijken naar Engeland, dat als Europees kampioen in groep D Haïti, Denemarken en China ontmoet. Europees vicekampioen Duitsland geeft in groep H Marokko, Colombia en Zuid-Korea partij. Als het talentvolle Frankrijk interne ruzies kan vermijden zijn ook Les Bleues (die in groep F uitkomen tegen Jamaica, Brazilië en Panama) een te duchten favoriet. Zweden, derde op de FIFA-ranking, speelt in groep G tegen Zuid-Afrika, Italië en Argentinië.

De top twee in elk van de acht groepen stoot door naar de achtste finales.

Live uitleg bij VAR-beslissingen

Toeschouwers in de stadions zullen, net als de televisiekijkers, live uitleg krijgen rond beslissingen van de videoref (VAR) tijdens het komende WK vrouwenvoetbal. Dat moet het proces «transparanter» maken, zo verklaarde Pierluigi Collina, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA

Het is de eerste keer dat de VAR op deze manier op een groot toernooi zal werken. Het systeem werd wel al uitgetest op het WK voor clubs in Marokko en vorige maand op de het WK U20 in Argentinië.

Volgens Collina waren die tests overtuigend. «We willen scheidsrechterlijke beslissingen transparanter en begrijpelijker maken», legde de Italiaanse voormalige topscheidsrechter uit met het WK voor de deur. Fans vragen immers al lang om meer duidelijkheid rond VAR-beslissingen. «De scheidsrechters die in Sydney aanwezig zijn, hebben het omroepsysteem al uitgeprobeerd op de trainingsvelden en alles verloopt goed. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe hulpmiddel erg positief zal zijn.»