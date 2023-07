Wordt roken op terras binnenkort verboden?

Met het mooie weer zitten de terrassen opnieuw vol. We drinken iets, eten een hapje. Anderen maken van de gelegenheid gebruik om een sigaret op te steken. En dat wordt zeldzaam. Op steeds maar openbare plaatsen wordt roken verboden, bijvoorbeeld op de perrons in treinstations sinds 1 januari 2023.

Debat

Zware klap voor horeca

Voor de horeca ligt zo’n verbod moeilijk. «Economisch zou het dramatisch zijn. Mensen die eten of drinken in restaurants, bars of cafés zullen misschien minder consumeren omdat ze gedwongen worden om niet te roken», waarschuwde Ludivine de Magnanville, de voorzitter van de Brusselse horecafederatie aan RTL. Een verbod erdoor krijgen wordt dus geen walk in the park, zoveel is duidelijk.