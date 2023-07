ChatGPT heeft concurrent: chatbot Bard van Google is vanaf nu ook beschikbaar in België

Google bracht Bard een tweetal maanden geleden uit in 180 landen, maar niet in de Europese Unie. Dat had te maken met de regelgeving. Donderdag werden daar een 50-tal landen aan toegevoegd, waaronder die van de Europese Unie en Brazilië. «Bard is nu beschikbaar in het grootste deel van de wereld en in de meest gesproken talen», stelt Google in een blogbericht. Tot nu toe was de chatbot beschikbaar in het Engels, Japans en Koreaans, maar nu «spreekt» Bard volgens de website 40 talen, waaronder Nederlands, Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Hebreeuws, Russisch, Spaans en Turks.