Influencers moeten adres niet meer delen op sociale media

Privacy beschermen

Het kabinet van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) heeft het over een nieuwe optie: «Naast de mogelijkheid van een vestigingsadres bij een bedrijvencentrum is dit voor influencers opnieuw een manier om te vermijden dat ze hun privéadres rechtstreeks op hun socialemediaprofielen moeten zetten», klinkt het. «Intussen is de staatssecretaris al enkele weken op Europees niveau op zoek naar extra manieren om hun privacy te beschermen.»